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Лучшие голы третьего круга чемпионата Украины по хоккею

1 ноября в 09:18

Подошла к концу очередная часть хоккейного сезона в Украине.

Шафаренко
Шафаренко стал автором лучшей шайбы третьего круга
ХК "Донбасс"
Состоялись 15 туров Украинской хоккейной лиги, по итогам которых представлены 10 лучших голов. Самый яркий бросок удался форварду "Донбасса" Олегу Шафаренко.

Топ-10 голов третего круга УХЛ:

10. Виктор Захаров - Егор Егоров ("Донбасс"), "Белый Барс" - "Донбасс" - 2:9

9. Евгений Никифоров ("Донбасс"), "Донбасс" - "Кривбасс" - 2:0

8. Егор Безуглый - Игорь Шаманский ("Дженералз"), "Кременчук" - "Дженералз" - 6:2

7. Роман Благой ("Донбасс"), "Донбасс" - "Кременчук" - 3:2 ОТ

6. Руслан Максименко ("Витязь") "Витязь" - "Белый Барс" - 6:7

5. Артем Гниденко ("Кременчуг"), "Кременчук" - "Белый Барс" - 6:1

4. Виталий Лялька ("Дженералз"), "Дженералз" - "Витязь" - 8:1

3. Алексей Лазаренко ("Витязь"), "Кривбасс" - "Витязь" - 4:2

2. Константин Толканов ("Кривбасс"), "Кривбасс" - "Дженералз" - 2:0

1. Олег Шафаренко ("Донбасс"), "Белый Барс" - "Донбасс" - 2:9

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По итогам 15-ти туров турнирную таблицу УХЛ возглавляет "Кривбасс", опережая "Донбасс" на одно очко.

По материалам: XSport.ua
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Тэги УХЛ хоккей
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