Лучшие голы третьего круга чемпионата Украины по хоккею

Подошла к концу очередная часть хоккейного сезона в Украине.
Топ-10 голов третего круга УХЛ:
10. Виктор Захаров - Егор Егоров ("Донбасс"), "Белый Барс" - "Донбасс" - 2:9
9. Евгений Никифоров ("Донбасс"), "Донбасс" - "Кривбасс" - 2:0
8. Егор Безуглый - Игорь Шаманский ("Дженералз"), "Кременчук" - "Дженералз" - 6:2
7. Роман Благой ("Донбасс"), "Донбасс" - "Кременчук" - 3:2 ОТ
6. Руслан Максименко ("Витязь") "Витязь" - "Белый Барс" - 6:7
5. Артем Гниденко ("Кременчуг"), "Кременчук" - "Белый Барс" - 6:1
4. Виталий Лялька ("Дженералз"), "Дженералз" - "Витязь" - 8:1
3. Алексей Лазаренко ("Витязь"), "Кривбасс" - "Витязь" - 4:2
2. Константин Толканов ("Кривбасс"), "Кривбасс" - "Дженералз" - 2:0
1. Олег Шафаренко ("Донбасс"), "Белый Барс" - "Донбасс" - 2:9
По итогам 15-ти туров турнирную таблицу УХЛ возглавляет "Кривбасс", опережая "Донбасс" на одно очко.XSport.ua