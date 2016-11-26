Ломаченко получит рекордный гонорар в карьере за бой с Уолтерсом

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Соперник украинца заработает в три раза меньше.

Ломаченко получит за бой миллион долларов BoxingScene

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала информацию о гонорарах чемпиона мира по версии WBO(6-1, 4 КО) и претендента из Ямайки Николаса Уолтерса (26-0-1, 21 КО) за предстоящий бой, который состоится сегодня, 26 ноября, в Лас-Вегасе.

Ломаченко получит за выход на ринг один миллион долларов, тогда как его оппонент, который будет претендовать на титул украинца, заработает всего 300 тысяч доллаов.

Этот гонорар станет рекордным для украинского боксера за всю его карьеру. В июне текущего года Ломаченко встречался с Романом Мартинесом, когда отобрал у пуэрториканца чемпионский пояс и получил за свою победу 850 тысяч долларов.

Напомним, ранее Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку, в рамках которой впервые встретились перед грядущим боем, а также пообщались с прессой.

Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом этого боя. При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей.