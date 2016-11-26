Ломаченко получит рекордный гонорар в карьере за бой с Уолтерсом

Соперник украинца заработает в три раза меньше.
Ломаченко получит за выход на ринг один миллион долларов, тогда как его оппонент, который будет претендовать на титул украинца, заработает всего 300 тысяч доллаов.
Этот гонорар станет рекордным для украинского боксера за всю его карьеру. В июне текущего года Ломаченко встречался с Романом Мартинесом, когда отобрал у пуэрториканца чемпионский пояс и получил за свою победу 850 тысяч долларов.
Напомним, ранее Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку, в рамках которой впервые встретились перед грядущим боем, а также пообщались с прессой.
Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом этого боя. При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей.XSport.ua