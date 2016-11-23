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Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку

23 ноября в 12:14

Украинский и ямайский боксеры впервые увиделись перед предстоящим поединком.

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Ломаченко Уолтерс < >
Фото Top Rank

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко и претендент из Ямайки Николас Уолтерс провели открытую тренировку, а также пообщались со СМИ перед боем, который состоится 26 ноября.

"Ломаченко - один из лучших боксеров, как и я, так что это должен быть великолепный бой. Я не думаю, что Ломаченко будет стоять и драться со мной, он будет боксировать, перемещаться. Но что бы он ни делал, мы будем готовы, мы будем навязывать ему свою игру", - отметил Уолтерс.

"Моя подготовка к бою ничем не отличалась от подготовки к предыдущим поединкам. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково. Не думаю, что послужной список Уолтерса дает ему какое-то преимущество. Абсолютно неважно, что есть на бумаге, если он еще не боксировал со мной. Уолтерс говорил, что нокаутирует меня? Задайте ему вопрос после нашего боя, почему этого не произошло", - подчеркнул Ломаченко.

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Напомним, букмекеры считают Василия Ломаченко фаворитом предстоящего поединка.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ломаченко бокс Уолтерс WBO
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