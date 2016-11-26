Ломаченко и Уолтерс взвесились и устроили "битву взглядов"

Украинец оказался тяжелее соперника.
На взвешивании весы показали под украинцем 58,97 кг, тогда как Уолтерс оказался легче - 58,74 кг. После взвешивания боксеры устроили традиционную "битву взглядов", которая прошла спокойно, а в конце соперники пожали друг другу руки. Поединок пройдет уже грядущей ночью.
Напомним, ранее Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку, в рамках которой впервые встретились перед грядущим боем, а также пообщались с прессой.
Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом этого боя. При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей.facebook.com/VasylLomachenko