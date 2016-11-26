Ломаченко и Уолтерс взвесились и устроили "битву взглядов"

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Украинец оказался тяжелее соперника.

Ломаченко и Уолтерс показали примерно одинаковый вес BoxingScene

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания накануне чемпионского поединка, в котором украинец(6-1, 4 КО) будет отстаивать пояс чемпиона мира по версии WBO против претендента из Ямайки Николаса Уолтерса (26-0-1, 21 КО).

На взвешивании весы показали под украинцем 58,97 кг, тогда как Уолтерс оказался легче - 58,74 кг. После взвешивания боксеры устроили традиционную "битву взглядов", которая прошла спокойно, а в конце соперники пожали друг другу руки. Поединок пройдет уже грядущей ночью.

Напомним, ранее Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку, в рамках которой впервые встретились перед грядущим боем, а также пообщались с прессой.

Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом этого боя. При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей.