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Ломаченко и Уолтерс взвесились и устроили "битву взглядов"

26 ноября в 10:58

Украинец оказался тяжелее соперника.

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Ломаченко и Уолтерс показали примерно одинаковый вес
BoxingScene
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания накануне чемпионского поединка, в котором украинец Василий Ломаченко (6-1, 4 КО) будет отстаивать пояс чемпиона мира по версии WBO против претендента из Ямайки Николаса Уолтерса (26-0-1, 21 КО).

На взвешивании весы показали под украинцем 58,97 кг, тогда как Уолтерс оказался легче - 58,74 кг. После взвешивания боксеры устроили традиционную "битву взглядов", которая прошла спокойно, а в конце соперники пожали друг другу руки. Поединок пройдет уже грядущей ночью.

Напомним, ранее Ломаченко и Уолтерс провели открытую тренировку, в рамках которой впервые встретились перед грядущим боем, а также пообщались с прессой.

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Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом этого боя. При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей.

По материалам: facebook.com/VasylLomachenko
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Тэги Ломаченко Уолтерс бокс бой
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