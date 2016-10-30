Ломаченко хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях

Украинский боксер может подняться в более тяжелый вес.
"Ломаченко думает над тем, чтобы сделать еще один исторический для бокса шаг. Он планирует подняться в весе и установить новый рекорд - стать чемпионом в трех весовых категориях всего за десять боев", - сказал Климас.
Также менеджер подчеркнул, что Ломаченко уже готов к бою против Николаса Уолтерса, который состоится 26 ноября: "Его подготовка к бою проходит очень хорошо, он готов к поединку и может выйти на ринг хоть завтра".
Сам Ломаченко прокомментировал свой возможный переход в более тяжелый вес и бой с Мэнни Пакьяо: "Я пока слишком мал для поединка с Пакьяо. Мне нужен как минимум год для подготовки к этому бою и для перехода в категорию 135 фунтов (61кг)".
Напомним, Ломаченко провел на профессиональном ринге семь поединков. Украинец сперва стал чемпионом по версии WBO в весе 57 кг, после чего поднялся в весовую категорию 59 кг и также завоевал чемпионский титул WBO. Пояс в весе 57 кг Ломаченко оставил вакантным.ESNews