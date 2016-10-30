Ломаченко хочет стать чемпионом мира в трех весовых категориях

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Украинский боксер может подняться в более тяжелый вес.

Ломаченко готовится к бою против Уолтерса BoxingScene

Менеджер чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер задумывается над тем, чтобы перейти в другую весовую категорию.

"Ломаченко думает над тем, чтобы сделать еще один исторический для бокса шаг. Он планирует подняться в весе и установить новый рекорд - стать чемпионом в трех весовых категориях всего за десять боев", - сказал Климас.

Также менеджер подчеркнул, что Ломаченко уже готов к бою против Николаса Уолтерса, который состоится 26 ноября: "Его подготовка к бою проходит очень хорошо, он готов к поединку и может выйти на ринг хоть завтра".

Сам Ломаченко прокомментировал свой возможный переход в более тяжелый вес и бой с Мэнни Пакьяо: "Я пока слишком мал для поединка с Пакьяо. Мне нужен как минимум год для подготовки к этому бою и для перехода в категорию 135 фунтов (61кг)". Читайте также: Промоутер Ломаченко хотел бы организовать бой украинца с Пакьяо

Напомним, Ломаченко провел на профессиональном ринге семь поединков. Украинец сперва стал чемпионом по версии WBO в весе 57 кг, после чего поднялся в весовую категорию 59 кг и также завоевал чемпионский титул WBO. Пояс в весе 57 кг Ломаченко оставил вакантным.