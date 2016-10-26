Ломаченко победит Уолтерса по очкам - Усик

Александр Усик поддержал друга и соотечественника перед следующим поединком.

Усик уверен в победе Ломаченко Instagram

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против ямайского боксера Николаса Уолтерса. Поединок за пояс украинца пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

Чемпион мира WBO в тяжелом весе Александр Усик уверен, что Ломаченко ждет сложное испытание, однако все равно ставит на своего товарища:

"Конечно же я верю в победу Ломаченко. Но я не думаю, что для Васи это будет легкий бой. Уолтерс - это жесткий и неприятный соперник, и этот бой обещает быть интересным. Я считаю, что Ломаченко победит по очкам. Это будет не самый тяжелый бой в его жизни, но и не самый легкий".

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Ломаченко в июне нокаутировал Романа Мартнеса и установил рекорд профессионального бокса - завоевал два чемпионских пояса в разных весовых категориях всего за 7 боев.

Напомним, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что свой следующий бой Усик проведет в декабре, но у команды боксера есть два места и две даты, между которыми будет сделан выбор.