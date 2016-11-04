Лига Европы: результаты матчей 3 ноября, положение команд

Коноплянка принял участие в победе "Шальке", МЮ уступил "Фенербахче", "Брага" справилась с "Коньяспором", а "Андерлехт" забил шесть голов "Майнцу".

МЮ может не выйти в плей-офф twitter.com

3 ноября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в двух из которых приняли участие украинские клубы - "Шахтер" повторно разобрался с "Гентом", а "Заря" сыграла вничью с "Фейенордом".

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка голевой передачей помог "Шальке" обыграть "Краснодар".

Досрочные путевки в плей-офф турнира добыли "Шахтер", "Шальке", "Зенит" и "Аякс".

Группа А

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

"Заря" - "Фейенорд" - 1:1

Положение команд: "Фейенорд" - 7 очков, "Фенербахче" - 7, МЮ - 6, "Заря" - 2

Группа В

"Астана" - "Олимпиакос" - 1:1

АПОЭЛ - "Янг Бойз" - 1:0

Положение команд: АПОЭЛ - 9 очков, "Олимпиакос" - 7, "Янг Бойз" - 4, "Астана" - 2

Группа С

"Андерлехт" - "Майнц" - 6:1

"Габала" - "Сент-Этьенн" - 1:2

Положение команд: "Андерлехт" - 8 очков, "Сент-Этьенн" - 8, "Майнц" - 5, "Габала" - 0

Группа D

"Маккаби" Т-А - АЗ - 0:0

"Зенит" - "Дандолк" - 2:1

Положение команд: "Зенит" - 12 очков, "Маккаби" Т-А - 4, "Дандолк" - 4, АЗ - 2

Группа Е

"Астра" - "Виктория" - 1:1

"Аустрия" - "Рома" - 2:4

Положение команд: "Рома" - 8 очков, "Аустрия" - 5, "Астра" - 4, "Виктория" - 3

Группа F

"Атлетик" - "Генк" - 5:3

"Сассуоло" - "Рапид" - 2:2

Положение команд: "Генк" - 6 очков, "Атлетик" - 6, "Рапид" - 5, "Сассуоло" - 5

Группа G

"Аякс" - "Сельта" - 3:2

"Панатинаикос" - "Стандард" - 0:3

Положение команд: "Аякс" - 10 очков, "Стандард" - 5, "Сельта" - 5, "Панатинаикос" - 1

Группа H

"Брага" - "Коньяспор" - 3:1

"Гент" - "Шахтер" - 3:5

Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Брага" - 5, "Гент" - 4, "Коньяспор" - 1

Группа I

"Ницца" - "Зальцбург" - 0:2

"Шальке" - "Краснодар" - 2:0

Положение команд: "Шальке" - 12 очков, "Краснодар" - 6, "Зальцбург" - 3, "Ницца" - 3

Группа J

"Фиорентина" - "Слован" - 3:0

ПАОК - "Карабах" - 0:1

Положение команд: "Фиорентина" - 10 очков, "Карабах" - 7, ПАОК - 4, "Слован" - 1

Группа К

"Саутгемптон" - "Интер" - 2:1

"Спарта" - "Хапоэль" Б-Ш

Положение команд: "Спарта" - 9 очков, "Саутгемптон" - 7, "Хапоэль" Б-Ш - 4, "Интер" - 3

Группа L

"Цюрих" - "Стяуа" - 0:0

"Вильярреал" - "Османлыспор" - 1:2

Положение команд: "Османлыспор" - 7 очков, "Вильярреал" - 5, "Цюрих" - 5, "Стяуа" - 3