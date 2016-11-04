Лига Европы: результаты матчей 3 ноября, положение команд

Коноплянка принял участие в победе "Шальке", МЮ уступил "Фенербахче", "Брага" справилась с "Коньяспором", а "Андерлехт" забил шесть голов "Майнцу".
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка голевой передачей помог "Шальке" обыграть "Краснодар".
Досрочные путевки в плей-офф турнира добыли "Шахтер", "Шальке", "Зенит" и "Аякс".
Группа А
"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Положение команд: "Фейенорд" - 7 очков, "Фенербахче" - 7, МЮ - 6, "Заря" - 2
Группа В
"Астана" - "Олимпиакос" - 1:1
АПОЭЛ - "Янг Бойз" - 1:0
Положение команд: АПОЭЛ - 9 очков, "Олимпиакос" - 7, "Янг Бойз" - 4, "Астана" - 2
Группа С
"Андерлехт" - "Майнц" - 6:1
"Габала" - "Сент-Этьенн" - 1:2
Положение команд: "Андерлехт" - 8 очков, "Сент-Этьенн" - 8, "Майнц" - 5, "Габала" - 0
Группа D
"Маккаби" Т-А - АЗ - 0:0
"Зенит" - "Дандолк" - 2:1
Положение команд: "Зенит" - 12 очков, "Маккаби" Т-А - 4, "Дандолк" - 4, АЗ - 2
Группа Е
"Астра" - "Виктория" - 1:1
"Аустрия" - "Рома" - 2:4
Положение команд: "Рома" - 8 очков, "Аустрия" - 5, "Астра" - 4, "Виктория" - 3
Группа F
"Атлетик" - "Генк" - 5:3
"Сассуоло" - "Рапид" - 2:2
Положение команд: "Генк" - 6 очков, "Атлетик" - 6, "Рапид" - 5, "Сассуоло" - 5
Группа G
"Аякс" - "Сельта" - 3:2
"Панатинаикос" - "Стандард" - 0:3
Положение команд: "Аякс" - 10 очков, "Стандард" - 5, "Сельта" - 5, "Панатинаикос" - 1
Группа H
"Брага" - "Коньяспор" - 3:1
Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Брага" - 5, "Гент" - 4, "Коньяспор" - 1
Группа I
"Ницца" - "Зальцбург" - 0:2
"Шальке" - "Краснодар" - 2:0
Положение команд: "Шальке" - 12 очков, "Краснодар" - 6, "Зальцбург" - 3, "Ницца" - 3
Группа J
"Фиорентина" - "Слован" - 3:0
ПАОК - "Карабах" - 0:1
Положение команд: "Фиорентина" - 10 очков, "Карабах" - 7, ПАОК - 4, "Слован" - 1
Группа К
"Саутгемптон" - "Интер" - 2:1
"Спарта" - "Хапоэль" Б-Ш
Положение команд: "Спарта" - 9 очков, "Саутгемптон" - 7, "Хапоэль" Б-Ш - 4, "Интер" - 3
Группа L
"Цюрих" - "Стяуа" - 0:0
"Вильярреал" - "Османлыспор" - 1:2
Положение команд: "Османлыспор" - 7 очков, "Вильярреал" - 5, "Цюрих" - 5, "Стяуа" - 3ZN.UA