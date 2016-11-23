Лига Европы: букмекеры прогнозируют победу "Шахтера" и поражение "Зари"

Украинские клубы 24 ноября проведут матчи пятого тура группового этапа.

"Шахтер" проведет матч во Львове ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" 24 ноября проведут очередные поединки в рамках группового этапа Лиги Европы . "Горняки" будут принимать "Коньяспор", а луганский клуб на выезде сыграет с "Фенербахче".

Букмекеры уверены в том, что "Шахтер" сможет одержать пятую победу на групповом этапе. Коэффициент на успех "горняков" - 1,33, на то, что матч завершится вничью - 5,00, а на победу гостей из Турции - 9,00.

"Заря", по мнению букмекеров, является аутсайдером в своем матче. Коэффициент на победу "Фенербахче" - 1,40, на ничью - 4,50, тогда как победа украинского клуба считается наименее вероятной - 8,00.

Напомним, "Шахтер" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе. "Заря" после четырех туров набрала 2 очка, занимает последнее место в группе, но еще сохраняет шансы на выход в 1/16 финала.