Лига Европы: анонс, где смотреть матчи "Шахтер" - "Гент", "Фейенорд" - "Заря" 20 октября

Украинские клубы проведут матчи третьего тура группового этапа.

"Шахтер" сыграет на "Арене Львов" ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" сегодня, 20 октября, проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Горняки" будут принимать "Гент", а луганчане на выезде сыграют с "Фейенордом".

"Шахтер" в стартовых двух турах набрал максимум очков, обыграв "Коньяспор" и "Брагу", и в своей группе занимает первое место. "Гент" не проигрывал, но и добиться стопроцентного результата не сумел (4 очка). В случае победы во львовском матче "Шахтер" может оторваться от ближайших преследователей в группе на 5 очков, а по итогам двух спаренных матчей с "Гентом" и вовсе гарантировать себе выход в плей-офф.

Отметим, что "Шахтер" не проигрывал в семи последних домашних матчах во Львове. Также дома "Шахтер" никогда ранее не проигрывал представителям Бельгии: 2 победы и 3 ничьи.

"Шахтеру" в этой игре не помогут Кривцов и Селезнев, также под вопросом находится участие в матче Ордеца. Более давно у "горняков" травмированы Шевчук, Шевченко и Азеведо. Кроме того, дисквалификацию будет отбывать Фред.

"Шахтер" - "Гент"

Четверг, 20 октября, Львов, "Арена Львов", 20.00

Прямая трансляция - ТРК "Украина" и "Футбол 1"

Арбитр - Э. Тэйлор (Англия)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос, Коваленко, Бернард, Феррейра.

"Гент": Ринне, Митрович, Гершон, Асаре, Фокет, Нето, Эсити, Сайеф, Дейагере, Симон, Кулибали.

"Заря" на групповом этапе стартовала с ничьей в игре против "Фенербахче", а затем проиграла "МЮ". В то же время "Фейенорд" показал совершенно другие результаты - обыграл "Ман Юнайтед", но уступил стамбульскому клубу. Поражение может значительно ухудшить положение "Зари".

Напомним, "Заря" и "Фейенорд" встречались друг с другом совсем недавно - в квалификации Лиги Европы 2014-2015. Тогда первый матч завершился со счетом 1:1, а во втором "Заря" отыгралась после 0:3, но все-таки пропустила решающий гол в добавленное арбитром время.

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб на этот раз хочет увезти из Роттердама победу: "Мы будем рады любому позитивному итогу, но все же будем стремиться сыграть как можно лучше и увезти из Роттердама максимальный результат".

"Фейенорд" - "Заря"

Четверг, 20 октября, Роттердам, стадион "Фейенорд", 22.05

Прямая трансляция - "Футбол 2"

Арбитр - А. Трейманис (Латвия)

"Фейенорд": Джонс, Карсдорп, Боттегин, ван дер Хейден, Конголо, аль Ахмади, Вильена, Бергиус, Куйт, Торнстра, Йоргенсен.

"Заря": Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Гордиенко, Гречишкин, Петряк, Караваев, Любенович, Кулач.

Напомним, букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча с "Гентом", а "Зарю" - аутсайдером матча с "Фейенордом".