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Лига чемпионов: результаты всех матчей 22 ноября, положение команд

22 ноября в 23:54

"Монако" справился с "Тоттенхэмом", "Боруссия" и "Легия" устроили парад голов, "Спортинг" дома уступил "Реалу", а "Ювентус" на выезде оказался сильнее "Севильи".

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"Боруссия" забила "Легии" восемь голов
uefa.com
22 ноября состоялись восемь поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Боруссия" и "Легия" забили 12 голов, из которых 8 - на счету немецкого гранда. "Лестер" справился с "Брюгге" и гарантировал себе первое место в группе G. "Ювентус" встречался с "Севильей" и сумел одолеть испанцев на их поле, после чего переместился на первое место в квартете H. "Тоттенхэм" был слабее "Монако", в результате чего лондонцы потеряли шансы на выход в плей-офф, а вот "Реал" оформил выход в следующую стадию благодаря победе над "Спортингом".

Результаты матчей

Группа Е

ЦСКА - "Байер" - 1:1
Голы: Натхо, 76 (с пенальти) - Фолланд, 16

"Монако" - "Тоттенхэм" - 2:1
Голы: Сидибе, 48, Лемар, 53 - Кейн, 52

Группа Е
uefa.com

Группа F

"Боруссия" Д - "Легия" - 8:4
Голы: Кагава, 17, 18, Сахин, 20, Дембеле, 29, Ройс, 32, 52, 90, Пасслак, 81 - Прийович, 10, 24, Кухарчик, 57, Николич, 83

"Спортинг" - "Реал" - 1:2
Голы: Силва, 80 (c пенальти) - Варан, 29, Бензема, 87

Группа F
uefa.com

Группа G

"Копенгаген" - "Порту" - 0:0

"Лестер" - "Брюгге" - 2:1
Голы: Оказаки, 5, Марез, 30 (с пенальти) - Искьердо, 52

Группа G
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Группа H

"Динамо" З - "Лион" - 0:1
Гол: Ляказетт, 72

"Севилья" - "Ювентус" - 1:3
Голы: Пареха, 9 - Маркизио, 45+2 (с пенальти), Бонуччи, 84, Манджукич, 90+4

Группа H
uefa.com
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Напомним, киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа 23 ноября сыграет с "Наполи" на выезде.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лига чемпионов футбол Реал Боруссия Порту Тоттенхэм Байер
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