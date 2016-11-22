Лига чемпионов: результаты всех матчей 22 ноября, положение команд

"Монако" справился с "Тоттенхэмом", "Боруссия" и "Легия" устроили парад голов, "Спортинг" дома уступил "Реалу", а "Ювентус" на выезде оказался сильнее "Севильи".
"Боруссия" и "Легия" забили 12 голов, из которых 8 - на счету немецкого гранда. "Лестер" справился с "Брюгге" и гарантировал себе первое место в группе G. "Ювентус" встречался с "Севильей" и сумел одолеть испанцев на их поле, после чего переместился на первое место в квартете H. "Тоттенхэм" был слабее "Монако", в результате чего лондонцы потеряли шансы на выход в плей-офф, а вот "Реал" оформил выход в следующую стадию благодаря победе над "Спортингом".
Результаты матчей
Группа Е
ЦСКА - "Байер" - 1:1
Голы: Натхо, 76 (с пенальти) - Фолланд, 16
"Монако" - "Тоттенхэм" - 2:1
Голы: Сидибе, 48, Лемар, 53 - Кейн, 52
Группа F
"Боруссия" Д - "Легия" - 8:4
Голы: Кагава, 17, 18, Сахин, 20, Дембеле, 29, Ройс, 32, 52, 90, Пасслак, 81 - Прийович, 10, 24, Кухарчик, 57, Николич, 83
"Спортинг" - "Реал" - 1:2
Голы: Силва, 80 (c пенальти) - Варан, 29, Бензема, 87
Группа G
"Копенгаген" - "Порту" - 0:0
"Лестер" - "Брюгге" - 2:1
Голы: Оказаки, 5, Марез, 30 (с пенальти) - Искьердо, 52
Группа H
"Динамо" З - "Лион" - 0:1
Гол: Ляказетт, 72
"Севилья" - "Ювентус" - 1:3
Голы: Пареха, 9 - Маркизио, 45+2 (с пенальти), Бонуччи, 84, Манджукич, 90+4
Напомним, киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа 23 ноября сыграет с "Наполи" на выезде.ZN.UA