Лига чемпионов: "Динамо" на "Олимпийском" проиграло "Бенфике"

Киевляне не реализовали свои моменты и пропустили по голу в каждом из таймов.

"Динамо" не сумело забить Dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" принимало "Бенфику" . Матч завершился поражением киевлян.

Поединок начался для "Динамо" не лучшим образом - уже на 9-й минуте хозяева оказались в роли догоняющей стороны. Антунеш сфолил в своей штрафной, а Сальвио уверенно реализовал пенальти. "Динамо" в первом тайме не удалось создать много хороших моментов, чтобы отыграться. Пожалуй, лучший шанс был у Гонсалеса, но из удобной позиции он пробил головой над перекладиной.

В дебюте второго тайма "Динамо" вновь пропустило. Серви сперва из пределов штрафной пробил в своего одноклубника, но тут же ему предоставили еще одну возможность, которой он воспользовался.

Киевляне могли быстро отыграть один и даже два мяча, но Мораес и Ярмоленко не реализовали выходы на ворота голкипера. Кроме того, тот же Ярмоленко не подстроился под мяч после неуверенной игры Эдерсона в воздухе. Еще один шанс был у капитана "Динамо" под конец матча - после удара-прострела от Цыганкова он мог добивать с пары метров, но защитник помешал. А уже в добавленное арбитром время отличиться вновь мог Мораес - после его удара головой мяч разминулся с дальней штангой.

"Динамо" - "Бенфика" - 0:2

Голы: Сальвио, 9 (пен.), Серви, 55

"Динамо": Рудько, Силва, Хачериди, Вида, Антунеш, Сидорчук (Гладкий, 80), Корзун, Федорчук (Буяльский, 56), Ярмоленко, Мораес, Гонсалес (Цыганков, 71)

"Бенфика": Мораес, Семедо, Луизао, Нильссон-Линделоф, Гримальдо, Сальвио, Пицци, Фейса, Серви (Селес, 83), Гедеш (Элизеу, 90), Митроглу (Хименес, 71)

Предупреждение: Корзун - Митроглу

Таким образом, после трех туров у "Динамо" осталось 1 очко, а "Бенфика" набрала 4. В параллельном матче группы "Бешикташ" сумел обыграть "Наполи" со счетом 3:2.