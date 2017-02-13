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Лидер "Шахтера" Степаненко пропустит матч с "Сельтой" из-за хитрости

13 февраля в 09:33

Полузащитник получил дополнительную дисквалификацию.

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Степаненко не сможет помочь "горнякам" в Испании
ФК Шахтер
Футболист сборной Украины Тарас Степаненко не поможет донецкому "Шахтеру" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" из-за дополнительного наказания от УЕФА.

В поединке 5-го тура группового этапа против "Коньяспора" Степаненко появился на поле в конце матча и сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей. Это означало, что футболист пропустит последний поединок с "Брагой", который не имел турнирного значения, но в плей-офф ему уже не будет угрожать перебор желтых карточек.

Однако в УЕФА посчитали, что Степаненко получил третью желтую умышленно, поэтому игрок получил дополнительный матч дисквалификации и не сыграет с "Сельтой" в Испании 16-го февраля.

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Напомним, донецкий "Шахтер" в последние недели находился на сборах, где проводил товарищеские матчи.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Шахтер Степаненко Сельта Лига Европы футбол
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