Лидер "Шахтера" Степаненко пропустит матч с "Сельтой" из-за хитрости

Полузащитник получил дополнительную дисквалификацию.

Степаненко не сможет помочь "горнякам" в Испании ФК Шахтер

Футболист сборной Украины Тарас Степаненко не поможет донецкому "Шахтеру" в первом матчеиз-за дополнительного наказания от УЕФА.

В поединке 5-го тура группового этапа против "Коньяспора" Степаненко появился на поле в конце матча и сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей. Это означало, что футболист пропустит последний поединок с "Брагой", который не имел турнирного значения, но в плей-офф ему уже не будет угрожать перебор желтых карточек.

Однако в УЕФА посчитали, что Степаненко получил третью желтую умышленно, поэтому игрок получил дополнительный матч дисквалификации и не сыграет с "Сельтой" в Испании 16-го февраля.

Напомним, донецкий "Шахтер" в последние недели находился на сборах, где проводил товарищеские матчи.