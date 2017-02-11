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Зимняя пауза УПЛ: победа "Шахтера", ничья "Динамо"

11 февраля в 09:17

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

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"Шахтер" разгромил "Риу Аве"
ФК Шахтер
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Вчера, 10 февраля, донецкий "Шахтер" разгромил португальский "Риу Аве", киевское "Динамо" сыграло вничью с китайским клубом " Шаньдунь Лунэн", а "Звезда" уступила сербской "Црвене Звезде".

"Шахтер" – "Риу Аве" (Португалия) – 3:0

Голы: Бланко Лещук, 25, Тайсон, 53, (пен), Борячук, 81.

"Динамо" – "Шаньдунь Лунэн" – 1:1

Голы: Яремчук, 55 – Пелле, 30

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Звезда" – 6:2

Голы: Боакье, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальский, 50

"Александрия" – "Богемианс" (Чехия) – 1:1

Голы: Шендрик, 65 – Хавел, 62

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Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Шахтер футбол
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