Зимняя пауза УПЛ: победа "Шахтера", ничья "Динамо"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Вчера, 10 февраля, донецкий "Шахтер" разгромил португальский "Риу Аве", киевское "Динамо" сыграло вничью с китайским клубом " Шаньдунь Лунэн", а "Звезда" уступила сербской "Црвене Звезде".
"Шахтер" – "Риу Аве" (Португалия) – 3:0
Голы: Бланко Лещук, 25, Тайсон, 53, (пен), Борячук, 81.
"Динамо" – "Шаньдунь Лунэн" – 1:1
Голы: Яремчук, 55 – Пелле, 30
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Звезда" – 6:2
Голы: Боакье, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальский, 50
"Александрия" – "Богемианс" (Чехия) – 1:1
Голы: Шендрик, 65 – Хавел, 62
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.ZN.UA