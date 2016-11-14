Легендарный спринтер Болт пройдет просмотр в дортмундской "Боруссии"

Легкоатлет планирует начать карьеру в футболе.

Болт хочет стать футболистом twitter.com

Спринтер сборной Ямайкидолжен присоединиться к футбольному клубу "Боруссия" из Дортмунда. Об этом сообщил исполнительный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке.

Девятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Болт в 30 лет намерен пройти просмотр в немецком гранде и оценить свои возможности на футбольном поле. В планах спортсмена завершение карьеры в легкой атлетике уже в следующем году, после чего он может оказаться в футболе.

"Это не шутка и не маркетинговый ход. Это было решено уже давно. Болт спрашивал, может ли он потренироваться с нами. Я сразу сказал, что это не проблема, и наш тренер Томас Тухель тоже хорошо отнесся к этому. Это случится не тогда, когда у нас будет английская неделя (по два матча в неделю - прим.ред.), а когда будет время на подготовку. Команда обрадуется. Есть ли у Болта в "Боруссии"" будущее профессионального игрока? Нам нет нужды говорить об этом", - сказал Ватцке.

Напомним, на минувшей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усейн Болт взял три "золота" - в беге на 100 метров, на 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров.