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Кучук возглавил "Сталь"

15 января в 19:42

Командой из Каменского будет руководить белорусский специалист.

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Леонид Кучук (слева) сменил Якоба Галла
ФК Сталь
Новым главным тренером команды украинской Премьер-лиги "Сталь" станет Леонид Кучук. Об этом сообщает официальный сайт команды.

57-летний белорусский специалист сегодня подписал контракт с клубом из Каменского. Срок соглашения пока неизвестен.

Леонид Кучук уже работал в Украине, когда тренировал киевский "Арсенал" (2011-2012 гг.). Кроме того, тренер возглавлял "Кубань" и москвоский "Локомотив".

Ранее стало известно, что руководство "Стали" приняло решение отправить в отставку главного тренера Якоба Галла, под руководством которого команда выиграла только 2 из 15 матчей УПЛ при 4 ничьих и 9 поражениях. Следующий матч чемпионата Украины "Сталь" проведет 25 февраля на выезде против донецкого "Олимпика".

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Отметим, что после 18 туров украинской Премьер-лиги "Сталь" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

По материалам: ФК Сталь
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Тэги Кучук футбол Сталь
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