Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

В борьбу за трофей вступили клубы украинской Премьер-лиги.
Результаты матчей
"Полтава" (1Л) – "Звезда" (УПЛ) - 1:0
"Мир" (2Л) – "Верес" (1Л) - 1:2
"Нива" Винница (2Л) – "Николаев" (1Л) - 0:2
"Десна" (1Л) – "Арсенал" Киев (1Л) - 1:0
"Жемчужина" (2Л) – "Карпаты" (УПЛ) - 0:0 (4:5 по пенальти)
"Нафтовик-Укрнафта" (1Л) – "Черноморец" (УПЛ) - 2:0
"Черкасский Днепр" (1Л) – "Сталь" (УПЛ) - 1:3
"Ильичевец" (1Л) – "Тернополь" (1Л) - 2:0
"Волынь" (УПЛ) – "Олимпик" (УПЛ) - 2:1
Матч "Реал Фарма" (2Л) – "Оболонь-Бровар" (1Л) состоится 22 сентября.
Напомним, в этом сезоне все стадии состоят из одного матча. В 1/8 финала в борьбу вступят еще шесть команд УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Ворскла" и "Александрия". Жеребьевка этой стадии состоится 23 сентября
Обладателем Кубка Украины сезона 2015-2016 стал донецкий "Шахтер".ZN.UA