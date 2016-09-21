Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

В борьбу за трофей вступили клубы украинской Премьер-лиги.

"Волынь" обыграла "Олимпик" ФК Волынь

21 сентября состоялись девять из десяти матчей 1/16 финала Кубка Украины . На этой стадии в борьбу вступили шесть представителей УПЛ. "Карпаты", "Сталь" и "Волынь" прошли дальше, а "Черноморец", "Звезда" и "Олимпик" выбыли из турнира.

Результаты матчей

"Полтава" (1Л) – "Звезда" (УПЛ) - 1:0

"Мир" (2Л) – "Верес" (1Л) - 1:2

"Нива" Винница (2Л) – "Николаев" (1Л) - 0:2

"Десна" (1Л) – "Арсенал" Киев (1Л) - 1:0

"Жемчужина" (2Л) – "Карпаты" (УПЛ) - 0:0 (4:5 по пенальти)

"Нафтовик-Укрнафта" (1Л) – "Черноморец" (УПЛ) - 2:0

"Черкасский Днепр" (1Л) – "Сталь" (УПЛ) - 1:3

"Ильичевец" (1Л) – "Тернополь" (1Л) - 2:0

"Волынь" (УПЛ) – "Олимпик" (УПЛ) - 2:1

Матч "Реал Фарма" (2Л) – "Оболонь-Бровар" (1Л) состоится 22 сентября.

Напомним, в этом сезоне все стадии состоят из одного матча. В 1/8 финала в борьбу вступят еще шесть команд УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Ворскла" и "Александрия". Жеребьевка этой стадии состоится 23 сентября

Обладателем Кубка Украины сезона 2015-2016 стал донецкий "Шахтер".