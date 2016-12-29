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Кличко уверен, что "с возрастом стал еще быстрее"

29 декабря в 14:47

Украинский боксер подчеркнул, что находится в отличной форме и готов к очередному бою.

Владимир Кличко
Кличко подчеркнул, что проблем с физической формой у него нет
Братство Кличко
Владимир Кличко (64-4, 53 КО) уверен, что все еще находится в хорошей физической форме и способен вновь стать чемпионом мира.

"Думаю, что тренеры и боксеры изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я показывал это много раз. У меня богатый арсенал, в том числе и джеб. Все зависит от того, насколько Энтони позволит мне его использовать и какое оружие я выберу.

С возрастом я стал быстрее. Улучшились моя выносливость и реакция. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать". Так что это не только мое мнение. Это мнение людей, которые близки ко мне", - сказал украинский ветеран.

Напомним, следующий бой экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко состоится против британского чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

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Ранее сообщалось, что на бой Кличко - Джошуа было продано 50 тысяч билетов за один день.

По материалам: BoxingScene , Tribuna.com ,
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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