Кличко уверен, что "с возрастом стал еще быстрее"

Украинский боксер подчеркнул, что находится в отличной форме и готов к очередному бою.

Кличко подчеркнул, что проблем с физической формой у него нет Братство Кличко

(64-4, 53 КО) уверен, что все еще находится в хорошей физической форме и способен вновь стать чемпионом мира.

"Думаю, что тренеры и боксеры изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я показывал это много раз. У меня богатый арсенал, в том числе и джеб. Все зависит от того, насколько Энтони позволит мне его использовать и какое оружие я выберу.

С возрастом я стал быстрее. Улучшились моя выносливость и реакция. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать". Так что это не только мое мнение. Это мнение людей, которые близки ко мне", - сказал украинский ветеран.

Напомним, следующий бой экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко состоится против британского чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, что на бой Кличко - Джошуа было продано 50 тысяч билетов за один день.