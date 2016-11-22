Кличко и Джошуа могут встретиться в апреле на футбольном стадионе - промоутер

Появились подробности предстоящего поединка украинца за чемпионские титулы.

Боксеры могут встретиться на большой футбольной арене BoxingScene

Поединок украинцаи британца Энтони Джошуа может состояться на футбольной арене уже в апреле. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

"Хотим провести бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко в апреле на футбольном стадионе. Я уверен, что мы продадим 90 тысяч билетов в течение нескольких часов. Трудно представить себе поединок, вызывающий больший интерес у СМИ и болельщиков. Тяжеловесам нужны большие бои. Если Джошуа победит Кличко, во что я твердо верю, то в конце августа я хотел бы организовать в Великобритании бой с Уайлдером", - сказал Хирн.

Стоит отметить, что на кону поединка будет не только пояс IBF, которым владеет Джошуа, но и "суперчемпиона" WBA, который организация предоставила в начале месяца.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря, но получил травму и не будет боксировать до 2017 года.

Что касается Джошуа, то чемпион по версии IBF будет защищать свой титул в декабре против американца Эрика Молины.