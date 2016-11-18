Владимир Кличко находится в топ-10 лучших супертяжеловесов мира на протяжении 600 недель

Украинский боксер одиннадцать с половиной лет входит в число лучших по версии журнала "The Ring".
Причем Кличко-младший отметил юбилей - украинец находится в топ-10 рейтинга на протяжении 600 недель подряд, что равняется одиннадцати с половиной годам.
Топ-10 боксеров супертяжелой весовой категории
1. Владимир Кличко 64-4 (54 KO)
2. Деонтей Уайлдер 37-0 (36 КО)
3. Кубрат Пулев 23-1 (12 КО)
4. Луис Ортис 25-0 (22 КО)
5. Энтони Джошуа 17-0 (17 КО)
6. Джозеф Паркер 21-0 (18 КО)
7. Бермейн Стиверн 25-2-1 (21 КО)
8. Брайант Дженнингс 19-2 (10 КО)
9. Дэвид Хэй 28-2 (26 КО)
10. Энди Руис-мл. 29-0 (19 КО)
Отметим, что в топ-10 не входят Тайсон Фьюри, который временно лишен боксерской лицензии, а также Александр Поветкин, который был исключен из рейтинга после своей положительной допинг-пробы.
Напомним, Владимир Кличко не выходил на ринг уже почти год. Ранее стало известно, что WBA готова поставить свой пояс на кон в возможном поединке Кличко и Джошуа.Братство Кличко