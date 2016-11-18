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Владимир Кличко находится в топ-10 лучших супертяжеловесов мира на протяжении 600 недель

18 ноября в 18:35

Украинский боксер одиннадцать с половиной лет входит в число лучших по версии журнала "The Ring".

Владимир Кличко, тренировка, бокс
Кличко не выходил на ринг почти год
facebook.com/KlitschkoOfficial
Владимир Кличко, несмотря на отсутствие чемпионских титулов, продолжает возглавлять рейтинг лучших супертяжеловесов мира, составленный авторитетным журналом "The Ring".

Причем Кличко-младший отметил юбилей - украинец находится в топ-10 рейтинга на протяжении 600 недель подряд, что равняется одиннадцати с половиной годам.

Топ-10 боксеров супертяжелой весовой категории

1. Владимир Кличко 64-4 (54 KO)
2. Деонтей Уайлдер 37-0 (36 КО)
3. Кубрат Пулев 23-1 (12 КО)
4. Луис Ортис 25-0 (22 КО)
5. Энтони Джошуа 17-0 (17 КО)
6. Джозеф Паркер 21-0 (18 КО)
7. Бермейн Стиверн 25-2-1 (21 КО)
8. Брайант Дженнингс 19-2 (10 КО)
9. Дэвид Хэй 28-2 (26 КО)
10. Энди Руис-мл. 29-0 (19 КО)

Отметим, что в топ-10 не входят Тайсон Фьюри, который временно лишен боксерской лицензии, а также Александр Поветкин, который был исключен из рейтинга после своей положительной допинг-пробы.

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Напомним, Владимир Кличко не выходил на ринг уже почти год. Ранее стало известно, что WBA готова поставить свой пояс на кон в возможном поединке Кличко и Джошуа.

По материалам: Братство Кличко
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Тэги Кличко Уайлдер бокс Фьюри Джощуа
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