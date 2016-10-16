Кличко и Джошуа договорились о проведении боя

Осталось получить разрешение на бой от санкционирующих организаций.
"Сделка между боксерами заключена. Вопрос с финансовыми условиями решен. Дело остается за подписанием документов и разрешением санкционирующих организаций. Надеюсь, через несколько дней мы сделаем официальное заявление", - сказал Херн.
"Я не думаю, что это правильный бой для Джошуа, но это и делает его захватывающим. Это поединок молодой звезды дивизиона против парня, который реально доминировал", - также сказал промоутер.
Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.
Бой между Кличко и Джошуа может пройти за два пояса: IBF - которым владеет британец, а также WBA - который оставил вакантным Фьюри.BBC