Кличко и Джошуа договорились о проведении боя

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Осталось получить разрешение на бой от санкционирующих организаций.

Кличко встретится с Джошуа

Владимир Кличко и чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа договорились о проведении боя . Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Херн.

"Сделка между боксерами заключена. Вопрос с финансовыми условиями решен. Дело остается за подписанием документов и разрешением санкционирующих организаций. Надеюсь, через несколько дней мы сделаем официальное заявление", - сказал Херн.

"Я не думаю, что это правильный бой для Джошуа, но это и делает его захватывающим. Это поединок молодой звезды дивизиона против парня, который реально доминировал", - также сказал промоутер.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Читайте также: Гонорар Кличко и Джошуа за бой составит 30 миллионов фунтов - СМИ

Бой между Кличко и Джошуа может пройти за два пояса: IBF - которым владеет британец, а также WBA - который оставил вакантным Фьюри.