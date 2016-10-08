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Команды Джошуа и Кличко "усиленно работают" над проведением боя

8 октября в 18:02

Промоутер британца заявил, что оба боксера хотят этого боя, но состоится ли он - пока неизвестно.

Кличко Джошуа
Кличко может встретиться с Джошуа
Команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпиона Владимира Кличко продолжают вести переговоры о проведении боя. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Херн.

"На следующей неделе мы точно объявим имя соперника Джошуа. Хотя в супертяжелом весе сейчас такая ситуация, что все может измениться в любой момент. Мы ведь еще на прошлой неделе должны были объявить имя оппонента Энтони.

Но в столь масштабных боях, как поединок с Кличко, все должно быть отлажено на 100%. Мы уже близко и, возможно, уже на следующей неделе я сообщу новости, которые "взорвут" ваш мозг. Что могу сказать точно, так это то, что и Джошуа, и Кличко хотят этого боя, а мы с Берндом Бенте усиленно работаем над его организацией", - отметил Херн в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее команда чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение реванша.

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После этого немецкие СМИ сообщили, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - неизвестно. В то же время следующий бой Джошуа предварительно был запланирован на 26 ноября.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Джошуа Кличко бокс
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