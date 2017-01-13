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"Карпаты" получили предложение по Бланко-Лещуку - СМИ

13 января в 19:36

Аргентинский нападающий в ближайшее время может покинуть команду.

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Густаво Бланко-Лещук этой зимой может сменить клуб
Sport Arena
Львовские "Карпаты" получили официальное предложение о трансфере форварда Густаво Бланко-Лещука. Об этом сообщил телеканал "Футбол 1".

Контракт 25-летнего игрока с львовянами истекает через полгода, поэтому его будущее в нынешней команде находится под вопросом. Сам футболист не стал исключать вариант, при котором покинет "Карпаты":

"Мне бы хотелось остаться в "Карпатах", но не нужно отбрасывать другие хорошие варианты продолжения карьеры. Насколько мне известно, некоторые клубы, в том числе и украинские, связывались с моим агентом, но конкретной информации у меня нет".

В текущем сезоне Густаво Бланко-Лещук, который пополнил "Карпаты" на правах свободного агента в феврале, провел 17 матчей и забил 7 голов в украинской Премьер-лиге.

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Напомним, после 18-ти туров "Карпаты" занимают последнее место в УПЛ, имея в своем активе 5 очков.

По материалам: Футбол 1
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Тэги Карпаты Бланко-Лещук футбол
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