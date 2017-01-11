"Карпаты" подписали Боровика и Филимонова

Львовский клуб усилился двумя футболистами "Черноморца".

В нынешнем сезоне УПЛ Боровик отстоял на ноль в восьми играх ФК Карпаты

Вратарь Евгений Боровик и полузащитник Артем Филимонов стали футболистами. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста подписали с "Карпатами" соглашения, рассчитанные на два года. Ранее Боровик и Филимонов выступали за "Черноморец", который они покинули 2 января текущего года.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги 31-летний Боровик провел 17 матчей, в восьми из которых он оставлял свои ворота сухими. Также в составе одесситов Евгений смог обновить клубный рекорд, не пропуская 586 минут.

22-летний Филимонов сыграл 16 матчей и забил 1 гол в УПЛ. Сообщается, что уже 12 января футболисты с командой отправятся на сбор в Турцию.

Напомним, что на зимний перерыв "Карпаты" ушли на последнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав всего пять очков.

Ранее стало известно, что защитник "Карпат" Костевич продолжит карьеру в польском "Лехе".