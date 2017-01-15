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"Карпаты" объявили о трансфере Бланко-Лещука в "Шахтер"

15 января в 09:28

Аргентинец продолжит карьеру в донецком клубе.

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Густаво Бланко-Лещук в игре против своего будущего клуба
ФК Шахтер
Нападающий "Карпат" Густаво Бланко-Лещук переходит в "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба. Информация о сумме трансфера пока не раскрывается.

Аргентинец покинул "Карпаты" и отправится в Испанию, где "горняки" находятся на сборе, для прохождения медосмотра и подписания контракта.

"Для меня это большой шаг вперед, поскольку я буду иметь возможность играть в Лиге Европы. Клубу "Карпаты" я очень благодарен за проведенное здесь время, за то, что они мне помогли развиваться как футболисту", - так прокомментировал свой переход сам футболист.

25-летний Бланко-Лещук перебрался в "Карпаты" в феврале 2016 года на правах свободного агента. До этого выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", российский "Анжи", а также аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал Саранди".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины на счету Бланко-Лещука 7 голов в 17-ти проведенных поединках.

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Напомним, после 18-ти туров "Карпаты" занимают последнее место в УПЛ, имея в своем активе 5 очков, а донецкий "Шахтер" идет на первом месте, опережая "Динамо" на 13 пунктов.

По материалам: ФК Карпаты
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Тэги Шахтер трансфер футбол Бланко-Лещук
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