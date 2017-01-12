"Шахтер" будет проводить все еврокубковые матчи в Харькове

Дончане ждут на своих матчах большое количество харьковских болельщиков.

"Шахтер" не хочет играть во Львове ФК Шахтер

заинтересован в проведении максимального количества матчей в Харькове. Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую - уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть", - сказал руководитель "горняков".

"На данном этапе мы заточены на Харькове и хотим по максимуму загрузить это город нашими играми. Не знаю, получится ли это у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли это для себя. Уверен, в Харькове меньше десяти тысяч на наших матчах не будет, а для нашего чемпионата уже даже 8 тысяч зрителей - это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи".

Напомним, запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

Ранее стало известно, что в Харькове "Шахтер" будет принимать испанскую "Сельту".