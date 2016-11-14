Игроки сборной Украины в матче против Сербии хотят "наладить игровые связи"

Украинские футболисты поделились мнением о предстоящей игре.

Кравец будет настраиваться на Сербию на все 100% ФФУ

Игроки сборной Украины поделились своими ожиданиями от товарищеского матча против сборной Сербии, который состоится в Харькове 15 ноября.

Артем Кравец: "Что касается завтрашней игры с Сербией, то даже несмотря на то, что это будет товарищеский матч, встреча будет важна в плане налаживания игровых связей. Полагаю, что на каждый поединок в сборной нужно настраиваться на 100% и играть только на победу".

Артем Федецкий: "У меня не было уже давно игровой практики в сборной, но мое дело доказывать на тренировках, что я достоин играть в основе. Поединок против Сербии лично для меня - официальный матч, в котором я готов отдать все свои силы. Мы надеемся, что на стадионе будет аншлаг и невероятная поддержка зрителей поможет нам показать хорошую игру"

Артем Беседин: "Мы подходим к завтрашнему поединку в хорошем настроении. Уверен, завтра будет хороший шанс проверить свои силы. Ждем с нетерпением завтрашнего матча. Буду ли я завтра играть? Андрей Николаевич сказал, что даст шанс сыграть всем. Я очень жду своего шанса выйти на поле. Конечно, очень будет приятно дебютировать за сборную при родных трибунах. Откровенно говоря, даже не думал, что у меня будет возможность дебютировать за национальную команду именно в Харькове".

Напомним, ранее 12 ноября сборная Украины в рамках квалификации на чемпионат мира обыграла сборную Финляндии со счетом 1:0.