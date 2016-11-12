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Украина - Финляндия: онлайн-трансляция матча

12 ноября в 18:07

Подопечные Андрея Шевченко проведут четвертый поединок в рамках квалификации на ЧМ-2018.

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Украина поборется за вторую подряд победу
football.ua
Сегодня, 12 ноября, в Одессе состоится матч отбора на чемпионат мира 2018 года, в котором сборная Украины будет принимать Финляндию.

После трех туров Украина расположилась на третьем месте, отставая от Хорватии и Исландии на два очка. Финляндия заработала лишь одно очко в поединке с Косово (1:1), после чего уступила Исландии (2:3) и Хорватии (0:1).

Состав украинцев на предстоящий матч можно назвать боевым, так как после травмы восстановился лучший бомбардир команды Андрей Ярмоленко, а вингер "Шальке" Евгений Коноплянка получил повреждение на одной из тренировок, но это не должно помешать ему выйти на поле. Приглашение в главную команду страны получил молодой нападающий "Динамо" Артем Беседин, а еще один талант киевлян Виктор Цыганков имеет все шансы выйти на поле.

Начало матча - в 21:35.

Украина - Финляндия

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол онлайн матч Финляндия
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