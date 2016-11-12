Украина - Финляндия: онлайн-трансляция матча

Подопечные Андрея Шевченко проведут четвертый поединок в рамках квалификации на ЧМ-2018.
После трех туров Украина расположилась на третьем месте, отставая от Хорватии и Исландии на два очка. Финляндия заработала лишь одно очко в поединке с Косово (1:1), после чего уступила Исландии (2:3) и Хорватии (0:1).
Состав украинцев на предстоящий матч можно назвать боевым, так как после травмы восстановился лучший бомбардир команды Андрей Ярмоленко, а вингер "Шальке" Евгений Коноплянка получил повреждение на одной из тренировок, но это не должно помешать ему выйти на поле. Приглашение в главную команду страны получил молодой нападающий "Динамо" Артем Беседин, а еще один талант киевлян Виктор Цыганков имеет все шансы выйти на поле.
Начало матча - в 21:35.
Украина - Финляндия