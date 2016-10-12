Игрок "Динамо" Гонсалес принес сборной Парагвая победу в матче против Аргентины

А "горняк" Тайсон вышел на замену в матче бразильской сборной.

Гонсалес забил третий гол за сборную twitter.com/albirroja

Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес помог сборной Парагвая обыграть сборную Аргентины в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года

Гонсалес вышел на поле в основном составе своей команды и забил гол на 18-й минуте игры. Мяч так и остался единственным в игре - 1:0.

Отметим, что этот гол стал третьим для Гонсалеса в 22 матчах за сборную. При этом ранее он забивал только с пенальти.

Добавим, что еще один представитель украинской Премьер-лиги Тайсон вышел на замену в матче Венесуэла - Бразилия (0:2). Полузащитник "Шахтера" появился на поле только на 89-й минуте игры, заменив Виллиана.