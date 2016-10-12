Топ Новости
<
>

Игрок "Динамо" Гонсалес принес сборной Парагвая победу в матче против Аргентины

12 октября в 10:18

А "горняк" Тайсон вышел на замену в матче бразильской сборной.

дерлис гонсалес парагвай
Гонсалес забил третий гол за сборную
twitter.com/albirroja
Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес помог сборной Парагвая обыграть сборную Аргентины в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Гонсалес вышел на поле в основном составе своей команды и забил гол на 18-й минуте игры. Мяч так и остался единственным в игре - 1:0.

Отметим, что этот гол стал третьим для Гонсалеса в 22 матчах за сборную. При этом ранее он забивал только с пенальти.

Читайте также: Аргентина второй раз подряд проиграла Чили в финале Кубка Америки

Добавим, что еще один представитель украинской Премьер-лиги Тайсон вышел на замену в матче Венесуэла - Бразилия (0:2). Полузащитник "Шахтера" появился на поле только на 89-й минуте игры, заменив Виллиана.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Гонсалес Динамо ЧМ-2018 Парагвай Бразилия Тайсон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости