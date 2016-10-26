"Химик" проиграл "Ле Ману" в баскетбольной Лиге чемпионов

Южненский клуб разгромно уступил на выезде.

"Химик" проиграл во Франции basketballcl.com

Южненский "Химик" провел второй матч в рамках группового этапа баскетбольного Лиги чемпионов . На выезде чемпион Украины проиграл французскому "Ле Ману".

"Ле Ман" начал поединок с рывка 7:0, а к большому перерыву вел с разницей в 14 очков. В итоге же все закончилось разгромом. "Химик" в этой встрече сделал ставку на трехочковые, однако она не сработала - южненцы реализовали только 3 дальних броска из 26.

"Ле Ман" (Франция) - "Химик" (Украина) - 68:49 (20:10, 14:10, 23:14, 11:15)

"Химик": Смит (20), Антипов (11+7 подборов), Беликов (9+6 подборов) Читайте также: Суперлига: "Будивельник", "Химик" и "Днепр" одержали победы

Перед этим в стартовом матче группы "Химик" дома проиграл российскому "Автодору" со счетом 77:80. В своей группе южненцы после двух туров занимают последнее место.