Украинские баскетболистки завоевали "серебро" чемпионата мира "3х3"

Сборная Украины потерпела поражение лишь в финале.
Украинские баскетболистки заняли в своей группе второе место, после чего в четвертьфинале одолели Францию (21:10), а в борьбе за путевку в решающий матч сумели обыграть испанок (19:15).
Однако в финале одержать очередную победу украинкам было не суждено. По ходу встречи сборной Украине удалось добиться преимущества в три очка, но во второй половине игры Чехия сумела перехватить преимущество и оформить уверенную победу - 21:11.
В "малом" финале за "бронзу" сборная США была сильнее Испании.
Напомним, в сентябре мужской сборной Украины по баскетболу удалось добыть путевку на Евробаскет-2017.ZN.UA