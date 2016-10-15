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Украинские баскетболистки завоевали "серебро" чемпионата мира "3х3"

15 октября в 18:15

Сборная Украины потерпела поражение лишь в финале.

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Украинки проиграли только в финале
fiba.com
В Китае завершился женский чемпионат мира по баскетболу "3х3", на котором сборная Украины сумела выйти в финал, где уступила Чехии.

Украинские баскетболистки заняли в своей группе второе место, после чего в четвертьфинале одолели Францию (21:10), а в борьбе за путевку в решающий матч сумели обыграть испанок (19:15).

Однако в финале одержать очередную победу украинкам было не суждено. По ходу встречи сборной Украине удалось добиться преимущества в три очка, но во второй половине игры Чехия сумела перехватить преимущество и оформить уверенную победу - 21:11.

В "малом" финале за "бронзу" сборная США была сильнее Испании.

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Напомним, в сентябре мужской сборной Украины по баскетболу удалось добыть путевку на Евробаскет-2017.

По материалам: ZN.UA
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Тэги баскетбол Чехия турнир Китай
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