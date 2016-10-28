"Химик" одержал восьмую подряд победу в Суперлиге

Южненцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате Украины по баскетболу.
"Химик" лидировал по ходу матча, но ключевой стала заключительная четверть, в которой хозяева разгромили соперника со счетом 26:9. Итоговый счет поединка - 89:63. Самыми результативными игроками матча в составе "Химика" стали Джеймс Смит (28 очков) и Вячеслав Петров (20 очков). У "Политехника" 18 очков набрал Майкл Бест.
В другом матче игрового дня одесская "БИПА" обыграла "Кремень" со счетом 76:70. 15 очков в составе победителей набрал Клим Артамонов.
"Химик" остается единственной командой чемпионата, которая еще не проигрывала. У "Днепра" - 7 побед в восьми матчах, у "Будивельника" - 6 побед в девяти поединках.
Напомним, 26 октября "Химик" проводил матч в Лиге чемпионов и уступил французскому "Ле Ману".ZN.UA