ФБУ попросила украинских баскетболистов петь гимн страны перед матчами

В федерации призвали участников Суперлиги поддержать украинских военных.

Баскетболистов попросили исполнять гимн ФБУ Федерация баскетбола Украины обратилась к участникам Суперлиги с просьбой петь национальный гимн перед матчами чемпионата.

"Сегодня, как никогда в нашей стране, необходима общая поддержка всех, кто встал на защиту Украины в горячих точках. Многие клубы различными акциями поддерживают армию и людей, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Мы знаем немало баскетболистов и тренеров, которые принимают участие в благотворительных и волонтерских акциях и движениях, и сейчас выступаем с инициативой о всеобщей поддержке всех украинцев, которые борются за независимость Украины.

Мы обращаемся к каждому игроку и тренеру баскетбольного сообщества Украины исполнять гимн Украины перед началом каждого баскетбольного матча. Мы призываем этим простым, но понятным для каждого гражданина Украины, актом, выражать благодарность, чувство гордости и единения, чувство патриотизма и солидарности с каждым защитником Украины, и конечно же, огромную скорбь и сочувствие к каждому погибшему и пострадавшему при защите Украины", - говорится в заявлении ФБУ.

Напомним, в чемпионате Украины по баскетболу сыграно четыре тура. Лидирует в Суперлиге южненский "Химик".