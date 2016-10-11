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ФБУ попросила украинских баскетболистов петь гимн страны перед матчами

11 октября в 16:07

В федерации призвали участников Суперлиги поддержать украинских военных.

бк кривбасс
Баскетболистов попросили исполнять гимн
ФБУ
Федерация баскетбола Украины обратилась к участникам Суперлиги с просьбой петь национальный гимн перед матчами чемпионата.

"Сегодня, как никогда в нашей стране, необходима общая поддержка всех, кто встал на защиту Украины в горячих точках. Многие клубы различными акциями поддерживают армию и людей, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Мы знаем немало баскетболистов и тренеров, которые принимают участие в благотворительных и волонтерских акциях и движениях, и сейчас выступаем с инициативой о всеобщей поддержке всех украинцев, которые борются за независимость Украины.

Мы обращаемся к каждому игроку и тренеру баскетбольного сообщества Украины исполнять гимн Украины перед началом каждого баскетбольного матча. Мы призываем этим простым, но понятным для каждого гражданина Украины, актом, выражать благодарность, чувство гордости и единения, чувство патриотизма и солидарности с каждым защитником Украины, и конечно же, огромную скорбь и сочувствие к каждому погибшему и пострадавшему при защите Украины", - говорится в заявлении ФБУ.

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Напомним, в чемпионате Украины по баскетболу сыграно четыре тура. Лидирует в Суперлиге южненский "Химик".

По материалам: ФБУ
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Тэги ФБУ Украина баскетбол гимн
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