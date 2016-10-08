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В трех стартовых матчах южненцы не потерпели ни одного поражения.

"Химик" выиграл у "Кривбасса" ФБУ Южненский "Химик" лидирует в чемпионате Украины по баскетболу после трех стартовых туров. Действующий чемпион начал новый сезон без поражений.

В рамках третьего тура южненцы обыграли "Кривбасс" со счетом 76:62. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Смит, который набрал 25 очков.

В других матчах игрового дня были зафиксированы следующие результаты:

БК "Кремень" - "Днепр" - 68:93

БИПА - МБК "Николаев" - 75:76

"Будивельник" - "Черкасские мавпы" - 75:57

"Политехник" - БК "Запорожье" - 68:81

После трех туров сразу четыре команды одержали две победы при одном поражении и располагаются в таблице сразу за "Химиком". Это "Будивельник", МБК "Николаев", "Днепр" и БК "Запорожье".