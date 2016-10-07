"Химик" узнал соперников в баскетбольной Лиге чемпионов

Команда из Южного проведет еврокубковые матчи против семи команд.
Чемпион Украины получил право стартовать сразу с основного раунда - группового этапа турнира. Всего на этой стадии сыграет 32 команды. "Химик" откроет для себя турнир домашним поединком с "Автодором", который пройдет 19-го октября.
Отметим, что заявку на участие в Лиге чемпионов подавал также и киевский "Будивельник", однако она принята не была.
Напомним, в предыдущем сезоне "Химик" играл в Кубке Европы ФИБА, где дошел до четвертьфинала.fiba.com