"Химик" узнал соперников в баскетбольной Лиге чемпионов

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Команда из Южного проведет еврокубковые матчи против семи команд.

"Химик" скоро стартует в еврокубках БК Химик

Южненский "Химик" узнал всех соперников по. Украинцы сыграют в группе В с "Венецией", "Автодором", "Каршиякой", "Ле Маном", "Маккаби", "Катайей" и "Орадя".

Чемпион Украины получил право стартовать сразу с основного раунда - группового этапа турнира. Всего на этой стадии сыграет 32 команды. "Химик" откроет для себя турнир домашним поединком с "Автодором", который пройдет 19-го октября.

Отметим, что заявку на участие в Лиге чемпионов подавал также и киевский "Будивельник", однако она принята не была.

Напомним, в предыдущем сезоне "Химик" играл в Кубке Европы ФИБА, где дошел до четвертьфинала.