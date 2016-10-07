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"Химик" узнал соперников в баскетбольной Лиге чемпионов

7 октября в 10:42

Команда из Южного проведет еврокубковые матчи против семи команд.

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"Химик" скоро стартует в еврокубках
БК Химик
Южненский "Химик" узнал всех соперников по дебютной баскетбольной Лиге чемпионов. Украинцы сыграют в группе В с "Венецией", "Автодором", "Каршиякой", "Ле Маном", "Маккаби", "Катайей" и "Орадя".

Чемпион Украины получил право стартовать сразу с основного раунда - группового этапа турнира. Всего на этой стадии сыграет 32 команды. "Химик" откроет для себя турнир домашним поединком с "Автодором", который пройдет 19-го октября.

Отметим, что заявку на участие в Лиге чемпионов подавал также и киевский "Будивельник", однако она принята не была.

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Напомним, в предыдущем сезоне "Химик" играл в Кубке Европы ФИБА, где дошел до четвертьфинала.

По материалам: fiba.com
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Тэги Химик баскетбол ФИБА Лига чемпионов
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