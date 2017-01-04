"Химик" добыл вторую победу в баскетбольной Лиге чемпионов

Украинцы добились неожиданной победы в Финляндии.

"Химик" сумел выйти из кризиса БК Химик

Южненский "Химик" одержал победу над финской "Катайей" в рамках одиннадцатого тура группового этапа. Поединок проходил в Финляндии.

Команда Виталия Степановского благодаря небольшой паузе в календаре сумела справиться с игровым кризисом и добиться положительного результата.

Залогом второго успеха украинцев на международной арене стала успешная игра в обороне во второй половине встречи, когда игроки "Химика" сумели организовать защиту, которая семь минут не позволяла "Катайе" набрать очки.

"Катайя" (Финляндия) - "Химик" (Украина) - 61:76 (17:21, 21:14, 13:23, 10:18)

"Химик": Смит (18 + 4 передачи), Сидоров (2), Беликов (9 + 5 подборов), Конев (19 + 12 подборов), Петров (8 + 9 подборов + 4 передачи), Рябчук (10), Беджарано (5), Лав (5 + 6 подборов), Павлов (0).

После одиннадцати матчей "Химик" с показателем побед и поражений 2/9 является единоличным аутсайдером группы B и одной из самых слабых команд в нынешнем розыгрыше турнира.

Напомним, в чемпионате Украины "Химик" занимает второе место в турнирной таблице.