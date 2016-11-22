Южненский "Химик" потерпел очередное поражение в баскетбольной Лиге чемпионов

Украинская команда неудачно проводит еврокубковый сезон.

"Химик" потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов twitter.com

проиграл турецкой "Каршияке" в матче шестого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Поединок проходил на площадке украинцев.

В первой половине матча южненцы сумели навязать равную борьбу фавориту группы B, но судьбу противостояния решила третья четверть, когда турецкой команде удалось совершить рывок и набрать 22 безответных очка. До самой сирены отставание украинцев составляло 15-20 баллов.

"Химик" - "Каршияка" - 60:78 (13:16, 16:16, 9:26, 22:20)

"Химик": Смит (9 + 5 подборов + 5 передач), Антипов (16 + 6 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Петров (12 + 11 подборов)

После шести матчей "Химик" с показателем побед и поражений 1/5 является единоличным аутсайдером группы B, потеряв практически все шансы на плей-офф. Свой следующий матч южненцы проведут 30 ноября на выезде против израильского "Маккаби" Ришон.

Напомним, в прошлом туре "Химик" уступил румынской "Ораде" на выезде.