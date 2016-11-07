Хачериди не поможет сборной из-за проблем с коленом

Защитник "Динамо" не получил вызов в национальную команду.

Хачериди не получил вызов от Шевченко prosport.tsn.ua

Андрей Шевченко не вызвал Евгения Хачериди на ближайшие матчи сборной Украины против сборных Финляндии и Сербии. Защитник "Динамо" признался, что имеет проблемы с коленом.

"В сборную не поеду - буду лечить свое колено, которое побаливает. Думаю, за время этой паузы мне станет намного лучше, и оно перестанет меня беспокоить", - сказал Хачериди.

Напомним, Шевченко вызвал в сборную Украины 25 футболистов. К первоначальному списку главный тренер "желто-синих" добавил Виктора Коваленко. Читайте также: Шевченко огласил состав сборной на ближайшие матчи

Против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.