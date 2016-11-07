Хачериди не поможет сборной из-за проблем с коленом

Защитник "Динамо" не получил вызов в национальную команду.
"В сборную не поеду - буду лечить свое колено, которое побаливает. Думаю, за время этой паузы мне станет намного лучше, и оно перестанет меня беспокоить", - сказал Хачериди.
Напомним, Шевченко вызвал в сборную Украины 25 футболистов. К первоначальному списку главный тренер "желто-синих" добавил Виктора Коваленко.
Против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.ФК Динамо