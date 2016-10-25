Шевченко в сборной Украины строит "команду на будущее"

Главный тренер "желто-синих" рассказал об атмосфере в команде, а также признался, что уже "убил в себе игрока".

Шевченко по-иному стал смотреть на футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью УНИАН рассказал о принципах своей работы.

"У меня в команде не может быть конфликтов, если возникнет конфликт, то оба игрока могут остаться вне сборной. Это все понимают. Очень важный принцип нашей работы - это дисциплина. Не только на поле, но и в быту. В этом вопросе я крайне принципиален. Ребята, со своей стороны, понимают меня и принимают эти правила.

У нас нет никакой конфронтации между игроками "Динамо" и "Шахтера". У нас очень дружелюбная обстановка. Я бы даже сказал, креативная. Приезжая в сборную, ребята становятся единым целым, даже если позавчера "рубились" друг против друга в очень важном матче за свои клубы. Я не преувеличиваю", - сказал Шевченко.

"Смена поколений - это процесс постоянный и естественный. Он происходит в командах всегда, вопрос только в том, как много игроков меняется. Мы сейчас строим команду на будущее, мы даём возможность проявить себя молодёжи. Я вижу, что ребята используют свои шансы. Каждый молодой игрок, приезжающий в команду, выкладывается с полной самоотдачей. Что в играх, что на тренировках. Желание - огромное, и это воплощается в результат", - отметил тренер.

Также Шевченко признался, что уже считает себя полноценным тренером: "Я уже убил в себе игрока. Совершенно по-иному смотрю сейчас на футбол. Вместе с тем, о тренерстве я думал уже давно, даже в последние годы своей игровой карьеры. Теперь я полноценный тренер, и очень этому рад. Считаю, что футбол - это моё призвание".

Напомним, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины набрала 5 очков в трех стартовых матчах квалификации на ЧМ-2018. "Желто-синие" сыграли вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а также обыграли Косово (3:0).