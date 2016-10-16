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Гонорар Кличко и Джошуа за бой составит 30 миллионов фунтов - СМИ

16 октября в 14:06

Стороны завершают переговоры относительно предстоящего поединка.

Владимир Кличко
Кличко появится в ринге до конца года
facebook.com/KlitschkoOfficial
Гонорар поединка между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом Владимиром Кличко составит 30 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Telegraph.

При этом источник не уточнил, в каком соотношении соперники поделят деньги, однако традиционно чемпион забирает большую часть прибыли. Ожидается, что официальное объявление поединка состоится уже в начале следующей недели.

Первоначальная дата боя - 10 декабря, однако маловероятно, что он пройдет в Лондоне. Также под вопросом пояса, за которые будут бороться соперники. Кроме титула Джошуа на кону могут быть еще и пояса британца Тайсона Фьюри, но данный вопрос остается открытым.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а теперь оставил свои пояса вакантными.

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй уверен, что Владимир Кличко не справится с Энтони Джошуа, если команды боксеров сумеют договориться о поединке.

По материалам: The Telegraph
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Тэги Кличко Джошуа бой бокс Фьюри
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