Гонорар Кличко и Джошуа за бой составит 30 миллионов фунтов - СМИ

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Стороны завершают переговоры относительно предстоящего поединка.

Кличко появится в ринге до конца года facebook.com/KlitschkoOfficial

Гонорар поединка междусоставит 30 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Telegraph.

При этом источник не уточнил, в каком соотношении соперники поделят деньги, однако традиционно чемпион забирает большую часть прибыли. Ожидается, что официальное объявление поединка состоится уже в начале следующей недели.

Первоначальная дата боя - 10 декабря, однако маловероятно, что он пройдет в Лондоне. Также под вопросом пояса, за которые будут бороться соперники. Кроме титула Джошуа на кону могут быть еще и пояса британца Тайсона Фьюри, но данный вопрос остается открытым.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а теперь оставил свои пояса вакантными.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй уверен, что Владимир Кличко не справится с Энтони Джошуа, если команды боксеров сумеют договориться о поединке.