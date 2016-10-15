Экс-чемпион мира Хэй уверен, что "Джошуа пройдется по Кличко бульдозером"

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Бывший соперник украинца уверен, что лучшая физическая форма Владимира осталась в прошлом.

Хэй не верит в Кличко BoxingScene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весеуверен, что украинец Владимир Кличко не справится с британцем Энтони Джошуа, если команды боксеров сумеют договориться о поединке.

"Вижу безоговорочное поражение Владимира Кличко. Джошуа молод, он на подъеме. Это свежий парень, у него абсолютная статистика нокаутов, он несет угрозу для любого оппонента".

"Владимир Кличко уже не тот. Раньше это был грозный боксер с великолепной правой, которая попадала с лазерной точностью. При этом у него были быстрые ноги, но все это лишь дело прошлого. От Владимира осталась лишь обертка. Думаю, что Джошуа спокойно победит, работая на дистанции. Он побьет Кличко очень, очень комфортно. Он пройдется по Владимиру будьдозером", - сказал Хэй в комментарии порталу BoxingScene.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Новым соперником украинца в чемпионским поединке должен стать Джошуа.

Немецкие СМИ сообщали, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - пока неизвестно. В то же время следующий бой Джошуа предварительно был запланирован на 26 ноября.