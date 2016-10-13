Кличко и Джошуа могут сразиться за титул WBA

Промоутер британца назвал возможный бой "самым большим в супертяжелом весе за последние 10 лет".

Бой Кличко и Джошуа все ближе

Владимир Кличко и Энтони Джошуа могут сразиться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, который освободил Тайсон Фьюри. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Херн.

"Есть большая вероятность, что бой между Кличко и Джошуа пройдет за два пояса - WBA и IBF, которым владеет Энтони. Думаю, что оба боксера будут тренироваться каждый день, фокусируясь друг на друге и на том, что этот их поединок будет следующим. Это будет самый большой бой в супертяжелом весе за последние 10 лет. Очень хотелось бы, чтобы он состоялся", - сказал Херн.

Также промоутер подчеркнул, что команды боксеров "очень близки" к договоренности о проведении поединка.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение реванша, а теперь оставил свои пояса вакантными. Читайте также: Команды Джошуа и Кличко "усиленно работают" над проведением боя

Немецкие СМИ сообщали, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - пока неизвестно. В то же время следующий бой Джошуа предварительно был запланирован на 26 ноября.