Гендиректор "Бенфики" отметил бойцовские качества футболистов "Динамо"

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Португальский гранд ожидает интересного соперничества с украинцами в Лиге чемпионов.

В "Бенфике" ожидают равной борьбы с киевлянами football.ua

Генеральный директор "Бенфики" Лоренсо Перрейра поделился ожиданиями от двух предстоящих поединков св Лиге чемпионов.

"Я считаю, что в нашей группе легко не будет ни одному клубу. Она очень сбалансирована. Каждый матч и каждое набранное очко будут иметь очень большое значение при определении итогового распределения мест. Отмечу, что основным фактором этого является то, что соперниками друг друга выступают три чемпиона своих стран и вторая по силе команда итальянской Серии А".

"Динамо" всегда выступает в Европе серьезным соперником. В команде собраны сильные футболисты, имеющие хорошие бойцовские качества. Это неотъемлемая часть жизни клуба, его ментальность. "Динамо" провело хороший сезон в прошлой Лиге чемпионов. "Бенфика" также смело может его занести в свой актив, дойдя до четвертьфинала. Но это уже в прошлом, и новые матчи между нашими клубами, уверен, доставят массу волнительных минут болельщикам".

"У "Бенфики" и "Динамо" традиционно большие армии поклонников, да и сами клубы имеют огромное значение в своих странах, что и дает мне основания предполагать крайне интересные поединки в нынешней Лиге чемпионов".

Напомним, "Динамо" проведет матчи против "Бенфики" 19 октября дома и 1 ноября на выезде. После двух туров в активе команды Сергея Реброва одно очко в группе В.