"Бешикташ" - "Динамо": лучшие фото матча

Киевляне сумели заработать первое очко в Лиге чемпионов.

Состоялся второй матч киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором украинцы встречались с турецким "Бешикташем" на выезде. Поединок завершился вничью - 1:1.

В первом тайме киевляне выглядели значительно хуже хозяев поля, не сумев нанести ни одного удара в створ турецких ворот. При этом турки больше владели мячом и регулярно обостряли ситуацию у владений Рудько. В итоге одна из атак "Бешикташа" завершилась опасным штрафным, который идеально исполнил Куарежма и вывел хозяев поля вперед. После перерыва киевляне начали играть гораздо продуктивнее и сумели сравнять счет - уже первым касанием после выхода на замену забил гол Виктор Цыганков.

Напомним, в первом матче группового этапа "Динамо" уступило "Наполи" на "Олимпийском".