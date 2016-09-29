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"Бешикташ" - "Динамо": лучшие фото матча

29 сентября в 09:34

Киевляне сумели заработать первое очко в Лиге чемпионов.

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Фото twitter.com/besiktas

Состоялся второй матч киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором украинцы встречались с турецким "Бешикташем" на выезде. Поединок завершился вничью - 1:1.

В первом тайме киевляне выглядели значительно хуже хозяев поля, не сумев нанести ни одного удара в створ турецких ворот. При этом турки больше владели мячом и регулярно обостряли ситуацию у владений Рудько. В итоге одна из атак "Бешикташа" завершилась опасным штрафным, который идеально исполнил Куарежма и вывел хозяев поля вперед. После перерыва киевляне начали играть гораздо продуктивнее и сумели сравнять счет - уже первым касанием после выхода на замену забил гол Виктор Цыганков.

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Напомним, в первом матче группового этапа "Динамо" уступило "Наполи" на "Олимпийском".

По материалам: ФК Динамо , twitter.com/besiktas ,
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Тэги Динамо Бешикташ Лига чемпионов футбол фото
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