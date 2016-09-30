Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин - СМИ

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Британский супертяжеловес все ближе к потере своих титулов.

Фьюри подозревается в употреблении наркотиков Sky Sports

В допинг-пробе чемпиона мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весеобнаружены следы кокаина. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, проба была взята у боксера 22 сентября, после чего команда чемпиона получила результаты. Если доказательств невиновности Фьюри не найдется, то британец будет дисквалифицирован и лишен всех своих чемпионских званий.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

После этого немецкие СМИ сообщили, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря.

Кто будет соперником украинца - неизвестно, но называлась кандидатура чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Добавим, что следующий бой Джошуа запланирован на 26 ноября. Соперник британского чемпиона еще не определен.