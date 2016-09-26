WBA может отобрать у Фьюри чемпионский пояс

Решение будет принято после того, как организация получит всю информацию от команды британца.
"Есть вероятность, что Тайсон Фьюри потеряет свой титул. Пока мы не получали никакой официальной информации о состоянии его здоровья. Как только получим необходимую информацию, мы будем принимать решение", - сообщил Мендоса в комментарии World Boxing News.
Напомним, Фьюри, который также владеет поясами WBO и IBO, второй раз отменил реванш против Владимира Кличко. Команда британца объяснила отказ от боя проблемами боксера со здоровьем.
Позже британские СМИ сообщили, что у Фьюри есть проблемы психологического характера. Согласно неофициальной информации, существует вероятность, что британец может и вовсе завершить карьеру.Sport Arena