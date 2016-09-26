WBA может отобрать у Фьюри чемпионский пояс

Решение будет принято после того, как организация получит всю информацию от команды британца.

Фьюри может лишиться своих поясов Sky Sports

Тайсон Фьюри в ближайшее время может быть лишен чемпионского пояса по версии WBA. Об этом сообщил глава Всемирной боксерской ассоциации Гилберто Мендоса.

"Есть вероятность, что Тайсон Фьюри потеряет свой титул. Пока мы не получали никакой официальной информации о состоянии его здоровья. Как только получим необходимую информацию, мы будем принимать решение", - сообщил Мендоса в комментарии World Boxing News.

Напомним, Фьюри, который также владеет поясами WBO и IBO, второй раз отменил реванш против Владимира Кличко. Команда британца объяснила отказ от боя проблемами боксера со здоровьем. Читайте также: Промоутер Джошуа начал переговоры о проведении боя с Кличко

Позже британские СМИ сообщили, что у Фьюри есть проблемы психологического характера. Согласно неофициальной информации, существует вероятность, что британец может и вовсе завершить карьеру.