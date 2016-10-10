Фьюри может быть лишен титула WBO через 10 дней

У британца минимальные шансы сохранить пояс.

WBO ждет от Фьюри ответа

Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весечерез 10 дней может лишиться титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает ВВС.

По данным источника, у боксера есть 10 дней, чтобы пояснить организации свою позицию, почему он должен сохранить пояс, учитывая его "бездействие, нарушение условий контракта и употребление допинга".

Если Фьюри не сможет убедить руководство WBO в своей невиновности, то потеряет свой титул.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Кроме того, чемпион может быть лишен боксерской лицензии за употребление кокаина, что показали две положительные допинг-пробы боксера.

Стоит отметить, что Владимир Кличко может провести бой уже в декабре против обладателя пояса IBF Энтони Джошуа.