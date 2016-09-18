Формула-1: Росберг выиграл в Сингапуре и вернул себе лидерство в чемпионате

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Немецкий гонщик одержал третью победу подряд.

Росберг опередил Риккардо и Хэмилтона F1News

В Сингапуре состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Победу на Гран-при одержал пилот "Мерседеса" Нико Росберг.

Вторым к финишу пришел гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккардо, а третьим финишировал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Росберг одержал свою 22-ю победу в карьере, восьмую в текущем сезоне и третью подряд. Этот успех помог ему вернуть лидерство в чемпионате.

"Я провел потрясающий уик-энд в Сингапуре - вчера завоевал поул, сегодня отлично стартовал, а в гонке машина была быстра. На последнем отрезке Даниэль попытался опередить меня за счет пит-стопа. Мы знали, что последние круги будут сложными, но мне удалось сохранить позицию, так что я очень рад!", - подчеркнул Росберг. F1News

Читайте также: Формула-1: Росберг выиграл Гран-при Бельгии

В личном зачете Росберг набрал 273 очка и опережает Хэмилтона на 8 баллов. Третьим идет Риккардо (179 очков). В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 538 очков, у "Ред Булл" - 316, у "Феррари" - 301.