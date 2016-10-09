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Формула-1: Росберг выиграл Гран-при Японии

9 октября в 12:02

Немецкий гонщик укрепил свое лидерство в чемпионате.

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"Мерседес" выиграл Кубок конструкторов
F1News
В Японии состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Гонка завершилась победой лидера сезона Нико Росберга.

Немецкий пилот "Мерседеса" выиграл квалификацию и по ходу гонки удержал свое лидерство. Льюис Хэмилтон стартовал со второй позиции, но уже в дебюте гонки потерял несколько строчек и был вынужден догонять. К финишу он в итоге пришел третьим, а второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Отметим, что успешное выступление пилотов "Мерседеса" обеспечило команде третью подряд досрочную победу в Кубке конструкторов.

"Наши гонщики не только лучшие в мире, они в каждой гонке заставляют друг друга максимально выкладываться. И если у одного день складывается неудачно, победа достаётся другому - любая мелочь имеет значение. Если вы хотите стать чемпионом мира, то должны избегать ошибок, и Нико последние гонки проводит идеально. У Льюиса ещё есть шансы выиграть этот чемпионат - до конца сезона ещё четыре этапа, он сделает всё, чтобы отыграться. 33 очка - большое преимущество, но один сход, и борьба начнётся снова", - отметил исполнительный директор "Мерседес" Тото Вольфф.

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F1News
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Росберг опережает Хэмилтона на 33 очка (у немца - 313, у британца - 280) за четыре этапа до завершения чемпионата. На третьем месте располагается Риккардо (212).

По материалам: F1news.ru
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Тэги Росберг Формула-1 Хэмилтон Ферстаппен
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