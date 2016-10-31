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Формула-1: Хэмилтон был быстрее всех в Мексике

31 октября в 00:15

Действующий чемпион мира одержал вторую победу подряд.

льюис хэмилтон
Хэмилтон опередил Росберга
F1news.ru
В Мехико состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Его победителем стал Льиюс Хэмилтон.

Британец стартовал в гонке с первой позиции и удержал ее до финиша. Вторым стал Нико Росберг. Третьим финишную черту пересек Макс Ферстаппен, однако после гонки получил пятисекундный штраф и опустился на пятое место. А третья строчка досталась Себастьяну Феттелю.

"Удивительная гонка, удивительная победа, и всё благодаря мексиканским болельщикам! Если говорить о ситуации в чемпионате, то Нико прекрасно проводит гонки, финиширует на той позиции, на которой должен финишировать, но я очень благодарен команде, которая отлично работает, что позволило нам одержать очередной победный дубль", - сказал Хэмилтон после гонки.

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За два тура до финиша сезона в чемпионской гонке Росберг опережает Хэмилтона на 19 очков. Следующий этап чемпионата состоится 13 ноября в Бразилии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Формула-1 Хэмилтон Росберг Феттель
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