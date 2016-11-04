ФИФА оштрафовала ФФУ за красно-черный флаг на матче Украина - Косово

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Федерации футбола Украины придется заплатить денежный штраф.

Красно-черный флаг является "оскорбительным" для поляков Football24.ua

дискриминационное и неспортивное поведение болельщиков на матче Украина - Косово , который проходил в Польше.

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за

Как сообщает официальный сайт ФИФА, ФФУ придется заплатить 15 тысяч швейцарских франков (13 тысяч 800 евро).

Как стало известно сайту "Футбол 24", причиной для штрафа стал красно-черный флаг на трибунах с украинскими болельщиками. Решение обосновано тем, что такой флаг является "провокационным и оскорбительным для польского народа". Отмечается, что в ФИФА не сочли убедительными доводы ФФУ о том, что флаг красно-черной расцветки не является дискриминационным.

В ФИФА материалы передал представитель FARE (Организация по борьбе с расизмом и ксенофобией в европейском футболе). В справочнике FARE красно-черный флаг числится как "Флаг Организации украинских националистов", который "используется ультраправыми и националистическими организациями в Украине". Читайте также: УЕФА разрешил провести матч Украина - Сербия в Харькове

Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0.