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ФИФА оштрафовала ФФУ за красно-черный флаг на матче Украина - Косово

4 ноября в 21:33

Федерации футбола Украины придется заплатить денежный штраф.

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Красно-черный флаг является "оскорбительным" для поляков
Football24.ua
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за дискриминационное и неспортивное поведение болельщиков на матче Украина - Косово, который проходил в Польше.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, ФФУ придется заплатить 15 тысяч швейцарских франков (13 тысяч 800 евро).

Как стало известно сайту "Футбол 24", причиной для штрафа стал красно-черный флаг на трибунах с украинскими болельщиками. Решение обосновано тем, что такой флаг является "провокационным и оскорбительным для польского народа". Отмечается, что в ФИФА не сочли убедительными доводы ФФУ о том, что флаг красно-черной расцветки не является дискриминационным.

В ФИФА материалы передал представитель FARE (Организация по борьбе с расизмом и ксенофобией в европейском футболе). В справочнике FARE красно-черный флаг числится как "Флаг Организации украинских националистов", который "используется ультраправыми и националистическими организациями в Украине".

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Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0.

По материалам: Football24.ua
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Тэги сборная ФФУ ФИФА FARE
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